OM : Djibril Cissé annonce la couleur aux Marseillais face aux supporters du PAOK Salonique

L’OM va jouer, ce soir, sa place en demi-finale de la Conférence League contre l’équipe grecque du PAOK. Lors de ce match, les joueurs de Jorge Sampaoli seront reçus d’une manière très hostile par les supporters locaux après les évènements du match aller. Un ancien joueur de l’OM qui a déjà joué contre le PAOK averti les joueurs avant la rencontre.

Dans les colonnes de “L’Équipe“, Djibril Cissé a évoqué les supporters grecs : « Là-bas, tu n'as pas de tribunes tranquilles et un kop, c'est comme s'il y avait un kop partout C'est l'un des endroits les plus chauds que j'ai vu et l'une des plus grosses ambiances de Grèce, avec fumis, feux d'artifice, bombes agricoles. Et puis avec ce que leur coach a lancé après le match aller, cela va exciter tout le monde ».

Les clés du succès

L’ancien attaquant de l’OM donne également des conseils aux olympiens pour aborder de la meilleure des manières le match : « C'est le genre de stade où il ne faut pas aller en ayant peur, sinon c'est fini. C'est un stade qui peut être intimidant, mais il faut rester lucide : les supporters font du bruit mais ils ne vont rien faire de plus. Ce sont les joueurs qui sont sur la pelouse »

Pour résumer ​L’OM se déplace, ce jeudi, sur la pelouse du PAOK pour un match de Conférence League. Avant le match, Djibril Cissé prévient les joueurs de Sampaoli. Il évoque notamment la pression mise par les supporters locaux sur les joueurs adverses.

Adam Duarte

Rédacteur