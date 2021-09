OM : Domenech doute de la méthode Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Domenech émet un doute sur la méthode Sampaoli. Le désormais consultant de La Chaine l’Equipe a analysé le début de saison de l’OM ne manquant pas de souligner le bon début de saison et l’identité de jeu marseillaise.

« L’Olympique de Marseille, on voit la touche de l’entraineur si je compare avec ce qu’il se passe à Lyon. On voit vraiment que dans cette équipe qu’il se passe quelque chose, des principes de jeu, et un entraineur qui a travaillé, une chose qu’on ne voit pas toujours dans toutes les équipes, et là on le voit ça marche » a lâché l’ancien lyonnais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe avant de tempérer pour la suite de la saison, comparant à la méthode Bielsa. « Je mets la restriction sur le physique, comme avec Bielsa, ce football demande beaucoup d’énergie. Mais ils sont jeunes ça peut tenir, même si ils doivent faire la même chose à tous les matchs. D’ailleurs on a vu sur certaines fins de matchs, que c’était plus compliqué ».

Reste désormais à attendre la suite de la saison pour voir si oui ou non l’effectif de l’OM bien renforcé durant ce mercato tiendra le choc physiquement en jouant sur plusieurs tableaux.