OM : double bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli

Toujours dans la course pour décrocher une place en Ligue Europa la saison prochaine, l'Olympique de Marseille, 6e au classement, reçoit ce samedi le FC Lorient, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. L'entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, a dévoilé ce vendredi son groupe pour défier les Merlus.

Sakai et Nagatomo de retour

Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo Credit Photo - Icon Sport

Bien remis de leurs blessures, les latéraux japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo font leur retour dans le groupe marseillais, pour le plus grand bonheur de Sampaoli. En revanche, Jordan Amavi, blessé à la cuisse, et Valentin Rongier, qui ne se débarrasse pas de ses douleurs au tendon d’Achille, sont toujours absents.

👥 #OMFCL



Les 2️⃣1️⃣ olympiens convoqués par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec le retour d'@hi04ro30ki & @YutoNagatomo5 ⚔️🇯🇵 pic.twitter.com/W7I2Gazhhv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 16, 2021