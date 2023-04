OM : double bonne nouvelle pour Tudor avant Auxerre

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le ciel est redevenu bleu à Marseille. Dimanche, l'OM est allé chercher une victoire très précieuse à Lyon (2-1) et a repris deux points d’avance sur le RC Lens à la deuxième place du classement de Ligue 1. Le club phocéen peut donc préparer plus sereinement la réception de l’AJ Auxerre, dimanche en clôture de la 33e journée de Ligue 1 (20h45).

Touré absent à Marseille

Tudor a même reçu une première double bonne nouvelle : Isaak Touré ne sera pas du déplacement à Marseille pour cette rencontre. Prêté par l’OM au club bourguignon, le jeune défenseur central (20 ans) est suspendu et accord avait également était signé entre les deux clubs pour qu’il ne prenne pas part à ce match. Il s’agit de l’un des éléments les plus solides et réguliers de l’AJA cette saison.

Bastien Aubert

