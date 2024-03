OM : double coup dur avant Villarreal, Gasset épinglé !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La sanction est tombée tard hier soir, et elle fait mal ! L'UEFA a décidé que le 8e de finale aller d'Europa League entre l'OM et Villarreal, jeudi prochain au Vélodrome, se disputerait sans supporter en virage nord. Les Fanatics, MTP et autres CAOM paient ainsi l'usage de fumigènes lors de la réception de Donetsk mais aussi l'usage d'un laser ayant perturbé la partie.

Gasset a aussi écopé d'une amende !

Mais ce n'est pas tout ! Egalement en raison d'usage de fumigènes, mais lors du match aller à Hambourg contre les Ukrainiens, les fans marseillais sont également privés de voyage à Villarreal ! Les retrouvailles avec Marcelino, qui s'annonçaient chaudes, sont en partie gâchées.

Enfin, l'UEFA a infligé une amende de 107.500€ à l'OM pour le comportement de ses supporters mais également pour le coup d'envoi retardé du match retour face à Donetsk. Jean-Louis Gasset, qui est jugé responsable par l'instance, lui dont c'était le premier match à l'OM, a également écopé d'une amende !

