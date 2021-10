OM : Drogba, Cheyrou, Jul, Taiwo… Ils ont régalé le Vélodrome !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Quel spectacle ce soir au Vélodrome ! Le match des héros organisé par l’OM et l’Unicef accueillait les Légendes phocéens, opposées à une formation d’anciens joueurs, sportifs et chanteurs défendant la bannière de l’organisation mondiale pour l’enfance. Devant 30.428 spectateurs, les deux formations ont livré une très belle partie, qui s’est terminée sur le score de 7-4. Pas mal quand on sait qu’un but valait 1.000€ !

Le héros de la soirée a été Didier Drogba, auteur d’un triplé pour ses retrouvailles avec un club qu’il avait quitté à regrets à l’été 2004, après une seule saison, et dans lequel il a souvent voulu revenir. Basile Boli a également disputé le dernier quart d’heure, Taye Taiwo, Benoît Cheyrou, Mamadou Niang et tant d’autres encore étaient présents sur une pelouse qu’ils ont illuminée ces dernières décennies.

C'est terminé, victoire des OM Legends 7-4 contre la Team Unicef. À 1000 euros par but, ça fait 11 000 euros pour l'Unicef, en plus des places des 30428 spectateurs de la soirée et de la tombola. C'était bien ça l'essentiel ! — La Provence OM (@OMLaProvence) October 13, 2021