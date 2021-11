OM : du lourd attend encore les Marseillais en Coupe d'Europe

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Depuis hier soir, on le sait, l'OM est officiellement éliminé de la Ligue Europa. En raison de sa défaite (4-2) sur la pelouse des Turcs de Galatasaray, Toutefois, et on le sait également, le club phocéen peut toujours espérer participer à l'Europa Conference League, la C4, à l'unique condition de ne pas s'incliner contre le Lokomotiv Moscou lors de la dernière journée des phases de poules, le 9 décembre prochain.

En terminant 3e de son groupe, ce qui est donc une forte possibilité, l'OM serait en barrages de l'Europa Conference League. Et il existe, à cette heure, quelques cadors européens, que les joueurs de Sampaoli pourraient affronter, comme l'AS Rome et Tottenham.

Voici, donnée par le site de RMC, la liste des potentiels barragistes de C4:

Groupe A: Maccabi Tel Aviv (seul club assuré de finir 2e)

Groupe B: Partizan (actuel 2e), FC Flora (3e), Anorthosis (4e)

Groupe C: Bodo/Glimt (1er), AS Rome (2e)

Groupe D: Randers FC (2e), Jablonec (3e)

Groupe E: Slavia Prague (2e), Union Berlin (3e)

Groupe F: Slovan Bratislava (2e), PAOK (3e)

Groupe G: Tottenham (2e), Vitesse (3e)

Groupe H: FC Bâle (1er), Qarabag (2e)