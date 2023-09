OM, PSG, OL : Dugarry prend les 3 clubs pour taper sur les ultras

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Les événements de la journée à l'OM ont phagocyté les sujets des talk-shows ce mardi soir. Sur RMC, Christophe Dugarry s'est montré particulièrement incisif sur le sujet. Et pour cause : en 1999-2000, l'ancien attaquant avait dû quitter la Commanderie dans le coffre d'une voiture au surlendemain d'une raclée à Saint-Etienne (1-5). Deux mois plus tard, buteur au Vélodrome après avoir été transféré à Bordeaux, il avait chambré les ultras marseillais. Il est donc bien remonté contre les ultras et le pouvoir qui leur a été accordé...

"La structure de nos clubs me fait doucement rire"

"Ça fait des années que l’on sait que les supporters ont trop de pouvoir en France. Des dirigeants sont encore surpris de ça. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion comme ça, tu t’attendais à quoi ? Tu sais que les coups de pression vont exister. Je les condamne fermement, je trouve ça honteux. Mais c’est évident qu’il va y avoir des coups de pression. C’est malheureusement le rôle que se sont donnés les supporters. On ne les sanctionne pas, on les laisse faire ce qu’ils veulent et quand ils veulent. Imagine l’image que tu renvoies au monde du football sur nos trois clubs soi–disant les plus forts (PSG, OM, OL), qui n'ont aucune force structurelle, aucune force de la part de leurs dirigeants... Tu as l’impression que ça peut voler en éclat à chaque déclaration, à chaque mauvaise attitude d’un joueur ou d’un dirigeant. On voit la limite de la force de nos clubs. La structure de nos clubs me fait doucement rire."

🎙 @RothenJerome sur la tempête qui secoue l'OM : "J'hallucine. Pour moi, c'est jouer contre son club. Mettre des accusations fortes sur Longoria, Marcelino ou les joueurs au bout de cinq matches, c'est fort de café. Je trouve ça inadmissible. C'est grave ce qu'il se passe." pic.twitter.com/goJTBqrvIi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 19, 2023

Podcast Men's Up Life