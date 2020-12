OM : en Ligue 1, Florian Thauvin fait toujours peur

Zapping But! Football Club OM : le bilan des Marseillais face aux clubs anglais en Ligue des Champions

Dernier de son groupe, l'OM n'a pas brillé en Ligue des champions, c'est le moins que l'on puisse dire. Et dans ce marasme européen, Florian Thauvin a été transparent. Ses stats ont confirmé ses difficultés à être performant dès que le niveau s'élève : l'attaquant n'a pas marqué, il n'a cadré que 2 tirs, il a le 3e ratio le plus faible de dribbles réussis et il est le joueur marseillais qui a perdu le plus de ballons.

Kovac (AS Monaco) le craint

Pourtant, selon Niko Kovac, le coach de l'AS monaco, en déplacement samedi à Marseille, Thauvin reste bien la menace n°1, à l'OM. «Marseille est une des meilleures équipes en France. Et même si Dimitri Payet ne sera pas là, il y a de très bons joueurs, comme Florian Thauvin », a en effet glissé le Croate en conférence de presse. Avant d'ajouter : « Marseille, c'est une équipe avec beaucoup de qualités. Ils défendent très bien, ils attaquent aussi très bien, ils procèdent parfaitement en contre-attaque. Ils ont des joueurs de grande qualité comme Benedetto, Thauvin ou Cuisance que je connais très bien. Je ne vais pas vous dire que je vais à Marseille pour jouer le nul. Nous avons envie de gagner ce match. J’espère que nous allons enfin afficher le même visage qu’à domicile». Monaco restait sur quatre victoires avant de chuter à Lille (1-2) le week-end dernier.