OM : enfin une bonne nouvelle pour Gattuso en Ligue Europa !

L'ambiance est morose à l'OM après le piètre match nul ramené de Strasbourg (1-1). L'équipe ne décolle toujours pas au classement et son attaque reste en berne à l'image d'Aubameyang et Vitinha, mais une bonne nouvelle pour Gattuso est à enregistrer en ce début de semaine. Elle concerne la Ligue Europa et vient de Brighton, qui recevra les Olympiens le 14 décembre prochain.

Ansu Fati s'est blessé

En effet, lors de la victoire des Seagulls à Nottingham Forest (3-2), samedi, l’international espagnol Ansu Fati, prêté par le Barça, s'est blessé. Il a dû quitter le terrain en début de rencontre suite à un incident musculaire et devrait manquer à l'appel pour le rendez-vous européen, lui qui a inscrit 4 buts cette saison avec le club anglais.

