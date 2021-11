OM, équipe de France : Deschamps invité à sélectionner un autre Marseillais que Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Appelé lors des trois derniers rassemblements de l'équipe de France, Mattéo Guendouzi a enfin connu sa première sélection, hier soir en Finlande (2-0), en entrant à la 67e minute. Un rêve d'enfant pour le milieu de terrain arrivé cet été à l'OM. Mais pour Rolland Courbis, il y a un autre Marseillais qui mériterait d'avoir sa chance chez les Bleus.

« Si je dois choisir entre Kamara et Guendouzi, je prend Kamara tous les jours sur tous les matches, a déclaré l'ancien joueur et entraîneur de l'OM sur RMC. Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l’écran. Si tu regardes le match face à Clermont, tu vois que Kamara est meilleur que Guendouzi. Le fait que Kamara ne soit pas parti cet été, c’est l’une des plus belles choses qui soit arrivé à l’OM. » Didier Deschamps serait d'autant plus inspiré de suivre ce conseil que la sélection sénégalaise fait les yeux doux au Minot…

