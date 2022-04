OM, équipe de France : Guendouzi et Saliba envoient un message à Deschamps, Sampaoli applaudit

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'OM s'est imposé sur le terrain de l'ASSE (4-2) hier et ses deux jeunes internationaux, Mattéo Guendouzi et William Saliba, ont brillé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Le premier a été omniprésent et le second a été le meilleur défenseur olympien. Interrogé sur leurs prestations après la rencontre, Jorge Sampaoli n'a pas tari d'éloges.

« Ils progressent. Sur ce match, dans un contexte assez difficile, avec un stade chaud, ils ont fait preuve d'autorité. Ils apportent beaucoup. Ils ont à cœur de montrer qu'ils méritent leurs places en sélection. Ils ont envie d'aller à la Coupe du monde », a soutenu l'Argentin.

Laurent HESS

Rédacteur