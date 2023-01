OM, Equipe de France : Payet a choisi entre Deschamps et Zidane

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Quel sera le sélectionneur sur le banc de l'équipe de France pour le prochain match des Bleus, en mars prochain, contre les Pays-Bas au Stade de France ? Didier Deschamps aurait le choix pour son avenir après avoir validé l'objectif que lui avait fixé Noël Le Graët : atteindre le dernier carré du Mondial au Qatar. Le profil de Zinedine Zidane est également évoqué. Mais pour Dimitri Payet, le capitaine de l'OM aux 38 sélections chez les Bleus, il n'y a pas débat.

« Pourquoi changer aujourd’hui ? »

Dans une interview donnée à La Provence, le numéro 10 marseillais a tranché. Et plutôt en faveur de Didier Deschamps. « Il y a Zizou, ce qu’il a fait au Real Madrid... On a envie que lui aussi soit à la tête des Bleus un jour, mais plus tard. Pourquoi changer aujourd’hui ? », explique-t-il. « On sait ce qu’on perdra mais pas ce qu’on va gagner. On peut dire ce qu’on veut, mais on a le meilleur sélectionneur au monde, le meilleur faiseur de groupes qui existe parmi les sélectionneurs ».