OM, équipe de France : Rami sait pourquoi Deschamps n'a pas convoqué Clauss

Arrivé à l'OM l'été dernier en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss était présent dans toutes les listes de Didier Deschamps cette année et rêvait de s'envoler au Qatar avec l'équipe de France, pour jouer le Mondial. Finalement, le sélectionneur n'a pas convié le piston olympien, expliquant un changement de système. Mais pour Adil Rami, il y aurait une autre raison.

« Cela n'a jamais été le kif du sélectionneur »

« J'aurais aimé voir Jonathan Clauss car il peut apporter quelque chose dans tous les compartiments du jeu. Mais les latéraux 2.0, super offensifs et super techniques à l'espagnole, cela n'a jamais été le kif du sélectionneur », explique le champion du monde 2018, lui aussi passé à l'OM, à La Provence. « Lui, c'est plus basique, "agence tous risques" à la Benjamin Pavard, solide et discipliné. Je pense aussi qu'il veut compenser les efforts défensifs que ne feront pas nos attaquants ».