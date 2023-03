OM, Équipe de France : un champion du monde 98 encense Veretout

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a communiqué la liste des 23 Bleus convoqués pour les matches face aux Pays-Bas et en Irlande lors de la prochaine quinzaine. Jordan Veretout a été le seul Marseillais convoqué alors que Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss pouvaient prétendre à un retour en équipe de France ou que Valentin Rongier aurait mérité de la découvrir.

Pour Alain Boghossian, formé à l'OM et champion du monde 98 avec les Tricolores, la confiance de Didier Deschamps et Igor Tudor en Jordan Veretout est tout sauf une surprise : « Il est régulier, a-t-il déclaré à La Provence. Quand vous avez affaire à un joueur très régulier, vous n’êtes jamais surpris dans le négatif. C’est un atout énorme. Veretout est un homme de combat, un soldat au service du collectif. Il a de l’expérience, de la qualité. Il ne fait pas des choses exceptionnelles mais il est fiable pour son équipe. Il est très bon et très constant cette saison ». Un peu la définition du joueur qu'était Alain Boghossian...