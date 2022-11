OM, Equipe de France : Veretout a fait passer un message à Deschamps

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jordan Veretout n'a pas participé au premier matches des Bleus au Qatar, mardi soir contre l'Austrlie (4-1). Mais le milieu de l'OM a joué mercredi en amical contre une équipe de D1 qatarie, Al-Markhiya, et il s'est illustré en inscrivant un but

Avant de se confier sur le site de la FFF. « On est avec ceux qui jouent. Et ceux qui rentrent, on est là pour pousser tout le monde. Le plus important, c’est l’équipe. » Quant à sa forme, l'ancien nantais a eu ces mots : « Je suis sur un bon rythme et si le coach a besoin de moi à n’importe quel moment je serai prêt. » Message reçu, « DD » ?