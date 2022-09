OM, équipe de France : Veretout récompensé de son début de saison par Deschamps

Moyennant 11 M€, l'OM s'est attaché les services cet été de Jordan Veretout, qui vient de passer cinq saisons en Italie, entre la Fiorentina et la Roma. Dès son arrivée, l'ancien Nantais a joué les dernières minutes contre Reims (4-1) avant d'être titularisé régulièrement par un Igor Tudor qui apprécie son profil. Mercredi, son duo avec Valentin Rongier a permis à l'OM de tenir la dragée haute à Tottenham (0-2) jusqu'à l'expulsion de Chancel Mbemba à la 47e.

Ces belles prestations n'ont pas échappé à Didier Deschamps, qui s'y connaît forcément en milieu de qualité. Selon Foot Mercato, Veretout a reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, dans dix jours. Un moment essentiel pour tous les sélectionnés puisqu'il s'agira du dernier avant la Coupe du monde au Qatar...

