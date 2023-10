OM : et maintenant un milliardaire indien impliqué dans le rachat du club ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis quelques jours, le serpent de mer de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite a refait surface. Le sponsor maillot du club, CGA-CGM, pousserait pour que Frank McCourt vende au royaume, qui investirait via une autre structure que le PIF, déjà impliquée à Newcastle. Mais Thibaud Vézirian, qui a été l'un des premiers à en parler il y a... trois ans, maintient que le processus enclenché à l'époque est le même qu'aujourd'hui et qu'en plus, il pourrait y avoir un nouvel acteur, à savoir un milliardaire indien !

"Un sponsoring avec un milliardaire indien"

"En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit. Ce qui devient grotesque, c’est quand on sait toutes les péripéties expliquées depuis 3 ans concernant ce dossier de l’Olympique de Marseille et cette vente. Il n’y a pas de situation plus compliquée que tout ce qui s’est passé autour de l’OM. Donc, c’est vraiment un clin d’œil très drôle. À l’arrivée, bien sûr, on dira que l’Olympique de Marseille finalement va se faire en un ou deux mois, après des négociations. Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, mais la réalité, ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien. Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes."

