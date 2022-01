OM : Evra en remet une couche sur son altercation avec un supporter marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A Marseille, comme ailleurs, pas grand monde n'a oublié le pétage de plombs. C'était en novembre 2017, au Portugal, avant un match de Ligue Europa opposant Guimarães à l’OM. Patrice Evra, alors à l'échauffement, avait été insulté par un supporter de l'OM et, en guise de réponse, lui avait adressé un coup de pied en plein visage.

Le joueur, par la suite, avait été licencié par le club phocéen. Sur les ondes de RMC, ce jour, Evra a été interrogé sur cet événement plutôt rare dans la carrière d'un footballeur. Et, comme on pouvait s'y attendre, sa réponse fut cash.

"J’ai dit à mon fils qu’il ne faut pas faire de geste violent. Marseille fut un moment incroyable dans ma carrière. J’adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. J’ai connu le racisme à l’âge de 17 ans, je suis costaud. Mais il m’a dit qu’il allait égorger mes enfants. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J’ai le sang chaud. Quand on me provoque…il a pris. J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons, elle est dans un musée."