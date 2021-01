OM : excédé, Eyraud a déjà deux tauliers dans le collimateur contre le RC Lens

Il faut reconnaître une qualité à Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM ne parle pas souvent aux joueurs, mais il ne fait pas semblant quand c’est le cas ! Excédé après la défaite humiliante contre le Nîmes Olympique samedi à domicile (1-2), JHE est monté dans les tours comme rarement depuis son arrivée au club en 2016.

« Ça chauffe en coulisses », résume La Provence en décrivant le climat pesant actuellement à l'OM. « Une colère froide s'est exprimée, qui montait depuis longtemps et qui a donc d'autant plus de poids. C'était très fort, aussi bien sur la forme que sur le fond des termes employés et sujets évoqués », assure l’un des collaborateurs d’Eyraud.

Un autre employé précise que « le problème est toujours le même : il faut gérer Thauvin et Payet. » Le président de l’OM devrait donc être particulièrement attentif au match contre le RC Lens (21h) si les deux éléments offensifs ont l'opportunité d'être alignés par André Villas-Boas.