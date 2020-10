OM â€“ Exclu BUT! L'oeil de Daniel Riolo : Â« Eyraud, je ne sais pas ce qu'il fait Ã  Marseille Â»

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la crise Médiapro dans l'émission Top of the Foot, et Daniel Riolo n'a guère été convaincu par le président de l'OM. « Eyraud dans Top Of The Foot... un désastre..Le pauvre inconnu Luzi lundi, le patron de l’OM ce soir... même manque de lucidité, même défaut d’analyse. Un naufrage total. Et le pire c’est qu’après la cata de l’arrêt de la L1, après la crise Mediapro, aucune remise en cause. Rien », a commenté le journaliste de RMC sur Twitter.

« Quand il parle, c'est une catastrophe »

Pour Butfootballclub, Riolo en dit plus sur ce qu'il pense d'Eyraud. Sans complaisance. « Eyraud, je ne sais pas ce qu'il fait à Marseille, confie-t-il. Ça tâtonne : un attaquant, pas d'attaquant... C'est flou. Quand il parle, c'est une catastrophe. Les supporters ne l'ont jamais adopté. Ils ne le comprennent pas. »

Et à Riolo d'ajouter : « Le réveil de l'OM, c'est Villas-Boas. C'est lui qui a ramené Marseille en Ligue des champions. Maintenant, on va voir s'il y aura une continuité. L'OM a besoin d'enchaîner, de retrouver une régularité. »