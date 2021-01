OM : Eyraud a évité une réunion explosive avec les supporters, la fronde s'organise

André Villas-Boas refuse de se voiler la face. Après la nouvelle défaite subie à Monaco samedi (1-3), l’entraîneur de l’OM a balayé l’éventualité d’une crise à Marseille. Pierre Ménès s’en est un peu chargé à sa place dans son analyse d’après-match.

« Offensivement il n’y a rien eu. Ni Benedetto, ni Thauvin, ni Payet ni Milik rentré à une demi-heure de la fin n’ont apporté quoi que ce soit dans ce domaine, a-t-il analysé sur son blog. Amputé de deux titulaires avec les absences de Rongier et de Kamara, le milieu de terrain a beaucoup souffert et s’est montré beaucoup trop faible avec le ballon. Côté olympien, les derniers espoirs de podium se sont peut-être envolés, sachant que les trois prochains matchs verront les hommes de Villas-Boas affronter Rennes, Lens puis le PSG. »

Pour ne rien arranger à cette situation tendue, La Provence rappelle que Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de l'OM avaient prévu d'adresser, comme chaque année, leurs voeux aux associations de supporters lundi dans les salons du Vélodrome. Celle-ci vient d'être annulée ce dimanche, les associations ne souhaitant pas s'y rendre. Les fans marseillais auraient en revanche programmé de se réunir entre eux pour évoquer la situation du club et « la position à tenir dans les prochaines semaines. »

Pour Valverde, je mets de côté le passage au Barça, du moins une partie. Pour évaluer de sa pertinence, le prisme València-Athletic me paraît plus pertinent. Ce ne sera pas fou fou mais au moins ce sera cohérent et collectif. Et ça à l'OM ce sera déjà pas mal