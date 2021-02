OM : Eyraud contre-attaque, la chasse aux Ultras lancée ?

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

L'initiative était attendue depuis l'invasion de la Commanderie le mois dernier. Elle prend forme avec ce communiqué de l'OM, ce lundi. Le club phocéen, sous l'impulsion de Jacques-Henri Eyraud, annonce la création d'une grande consultation avec les fans du club, nommée "Agora OM". Afin de renouer le lien entre les fans et le club, sous la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets « pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse » comme on peut le lire. « Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques », explique également le communiqué.

L'annonce suscite déjà de vives réactions

Lequel suscite déjà de vives réactions. « L’objectif est évident, se débarrasser des groupes ultras historique. Les violences commises au centre RLD en sont le prétexte. Le président Eyraud se présente comme le garant des valeurs de l’institution OM, il cherche donc des vraies et gentils supporters… », estime notamment le site Football Club de Marseille.