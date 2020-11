OM : Eyraud de nouveau dans le viseur de McCourt ?

En deux semaines et trois défaites en Champions League, l'Olympique de Marseille a perdu tout le bénéfice de sa belle saison 2019/20, qui l'avait porté jusqu'à la 2e place du classement de L1. Humilié par sa série de douze défaites en C1, record européen, le club provençal est entré dans une crise profonde qui voit André Villas-Boas être contesté et les cadres de l'effectif critiqués. Mais Jacques-Henri Eyraud est aussi dans le collimateur. Et pas seulement des supporters…

Longoria n'était pas encore là au moment des faits

Dans son édition du jour, consacrée notamment aux maux dont souffre l'OM, L'Equipe explique qu'André Villas-Boas a été surpris de voir qu'aucun grand club européen ne s'intéressait à ses joueurs cet été. Et ce alors que les dirigeants misaient sur des grosses ventes pour équilibrer les comptes. La réponse aux interrogations du Portugais a été donnée lors des trois premières journées du tour de poules de la C1 : aucun Marseillais n'est au niveau de la Champions League.

Mais ce qui devient problématique pour Eyraud, sans parler du fait que c'est lui qui a validé tout le recrutement depuis quatre ans, c'est que Frank McCourt s'est lui aussi étonné de ce manque d'éléments bankables alors que c'est la base du Champions Project. Il aurait pu en vouloir à son Head of Football, Pablo Longoria, mais l'Espagnol n'était pas encore en poste. C'est donc bien le président qui est dans son collimateur…