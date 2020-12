OM : Eyraud détruit encore Ajroudi, Boudjellal et le projet de rachat

Jacques-Henri Eyraud était ce matin l'invité de France Bleu Provence. Et il n'a pas été tendre au sujet du projet de rachat de l'OM tenu, entre autres, par Mourad Boudjellal, l'ancien homme fort du club de rugby de Toulon. Des propos retranscrits par le Phocéen. Extrait.

"Tout journaliste sérieux a compris qu'on était dans la supercherie et l'imposture. On nous a expliqué qu'on était en discussions alors qu'il n'y a jamais rien eu. Donc c'est de la déstabilisation et ça va se régler devant les tribunaux. Je vous ai parlé du top 10, ça va prendre du temps, Frank McCourt est là pour le long terme".