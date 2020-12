OM : Eyraud entraîne McCourt dans sa chute, le scandale bat son plein !

Jacques-Henri Eyraud a dépassé les bornes. En laissant entendre que certains salariés étaient trop « supporters » à ses yeux, le président de l’OM a blessé une bonne partie du peuple marseillais. Hier, La Provence a donné la parole à d’anciens collaborateurs qui n’ont pas manqué de le rhabiller pour l’hiver. Ce mercredi, c’est au tour de Manuel Amoros de monter au créneau malgré le communiqué de l’OM suite à l’article à charge paru dans le quotidien régional. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien latéral droit international de l’OM en veut à Eyraud.

« On attend toujours... »

Amoros ne s’est pas arrêté en si bon chemin et rapporte une anecdote qui concerne Eyraud mais aussi Frank McCourt, qui n’auraient pas tenu toutes leurs promesses avec les anciens. « Une fois, Eyraud et McCourt nous avaient réuni, avec d’autres collaborateurs, raconte-t-il. On avait discuté de tout, du club, de la formation, etc. A la fin du repas, ils nous avaient dit qu’on allait se revoir très, très rapidement. On attend toujours... »