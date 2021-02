OM : Eyraud était au bout du rouleau avant le grand ménage de McCourt !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La situation était devenue trop pesante du côté de l'OM. Entre les résultats sportifs en berne, le départ fracassant de Villas-Boas et surtout la fronde de plus en plus virulente des supporters, Frank McCourt s'est rendu à l'évidence. Des changements profonds étaient obligatoires pour pacifier l'atmosphère.

Exit Jacques-Henri Eyraud, placé au conseil de surveillance de l'OM. Pablo Longoria prend la présidence du club alors que Jorge Sampaoli va s'installer très rapidement sur le fauteuil d'entraîneur. Un remaniement qui pourrait bien avoir rendu un grand service à Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud attendait un signe de McCourt

Dans les colonnes de l'Equipe, une source proche du clan McCourt explique en effet que le désormais ex-président marseillais était totalement en bout de course, et espérait peut-être même ce grand ménage pour enfin lâcher la barre.

« Eyraud était KO. Il attendait peut-être que quelqu'un appuie sur le bouton pour lui. La situation était inextricable. Il n'a toujours pas saisi le contexte local, il a géré le club comme une entreprise, sans tenir compte des supporters. Depuis six mois, il était moins audible et a commis plusieurs maladresses », explique cette source proche du dossier.