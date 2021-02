OM : Eyraud inspiré par le PSG pour la vente du club ?

Zapping But! Football Club OM : Gerets, Deschamps, Villas-Boas... qui a le meilleur bilan ?

Depuis qu'il a eu le malheur de dire qu'il ne voulait pas de Marseillais supporters au sein de l'OM, Jacques-Henri Eyraud est présenté comme un supporter du PSG par les amoureux du club phocéen sur les réseaux sociaux. Ses origines parisiennes, le fait qu'il allait souvent au Parc quand il travaillait dans la capitale et surtout ses nombreuses erreurs depuis qu'il est à la tête de l'OM en font un émissaire du club des Qataris pour beaucoup. Cela dit sur le ton de l'humour, évidemment.

Un plan Leproux bis

Didier Roustan a jeté un pont entre Eyraud et le PSG en expliquant sur La Chaîne L'Equipe que le président de l'OM se comportait actuellement comme Robin Leproux avec le club de la capitale avant l'arrivée des Qataris. Notamment en ce qui concerne son traitement des groupes de supporters. On se souvient que Leproux avait dissolu toutes les associations des tribunes Auteuil et Boulogne pour pacifier le Parc et favoriser la mise en place de la très lisse politique des nouveaux investisseurs…

« Le club va être vendu, ça bouge. Moi je dis que ces événements (les supporters au centre RLD) ça l’arrange (Eyraud). Car dans la discussion avec un prochain repreneur il y a quelque chose qui viendra forcément sur le tapis ce sont les groups de supporters. Eyraud a quand même dissout un groupe, les Yankees et ce n’est pas rien de dissoudre un groupe. Là il en aurait deux dans le viseur, il est peut être pas innocent dans le fait que cela ne soit pas assez sécurisé. (…) Le plan Leproux, il dissout les groupes de supporters et s’est vendu un an après. »