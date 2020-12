OM : Eyraud invité à passer à l'action contre Turpin

Mercredi soir, l'Olympique de Marseille s'est incliné à Rennes (1-2). Un résultat loin d'être infamant face à l'un des trois représentants français en Champions League cette saison. Sauf que jusqu'à la 39e minute, les observateurs se sont demandés comment les Phocéens, qui menaient 1-0 grâce au premier but en Ligue 1 de Pape Gueye, pourraient perdre cette rencontre. Mais ça, c'était avant que Clément Turpin s'en mêle.

"Nous ne voulons plus de Turpin pour diriger les matches de l'OM !"

Dès le début de la rencontre, l'arbitre du match a donné la sensation de ne pas être partial. Chaque faute marseillaise était sanctionnée d'un avertissement alors que les Rennais, qui en ont commis beaucoup plus, s'en tiraient à bon compte. Et puis, il y a eu cette expulsion de Gueye à la 39e pour un coup involontaire à un adversaire. Réduit à dix, l'OM, exténué par trois mois à deux rencontres par semaine, a fini par craquer. Après la partie, André Villas-Boas et ses joueurs ont fustigé l'arbitre de M. Turpin.

Mais les ultras, eux, veulent aller plus loin. Dans un communiqué, les South Winners ont écrit : "Pour l'avenir du club et dans un souci d'équité sportive légitime, nous encourageons vivement le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, à réagir sans attendre et ainsi prendre toute la mesure de l'imposture de ce personnage néfaste, d'entendre notre appel à la mobilisation et de se montrer digne de l'institution OM en prenant une décision forte. Nous ne voulons plus de Clément Turpin pour diriger, de près ou de loin, les matches de l'OM !!" Pour rappel, c'est pourtant lui qui a été désigné pour officier lors du match en retard contre Lens…