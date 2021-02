OM : Eyraud, McCourt, les Saoudiens, la Maire-adjointe de Marseille frappe fort !

Zapping But! Football Club OM : le debrief du mercato des Marseillais

Les propos sont virulents. Et ne devraient pas faciliter le quotidien de Jacques-Henri Eyraud à Marseille. En effet, Samia Ghali, la Maire-adjointe de Marseille, s'est livrée sur la situation de l'OM. De toute évidence, son opinion est assez claire. Propos accordés au quotidien l'Equipe.

Jacques-Henri Eyraud ? "A lui de voir s'il est à l'aise à l'OM. Je dis juste qu'il y a un malaise profond avec les supporters. On ne peut pas les mépriser à ce point et dire, par exemple qu'il y a trop de Marseillais au sein du club. Je rêve... Je n'ai jamais vu un chef d'entreprise local venir expliquer qu'il y a trop de Marseillais dans sa boîte. Je ne vous cache pas qu'on a des échanges un peu durs en ce moment ! Il me dit ce qu'il pense et moi aussi. On ne peut pas mettre tous les supporters de l'OM dans le même sac, ce n'est pas sérieux."

Et Frank McCourt ? "A lui et Monsieur Eyraud de voir s'ils se sentent bien. Mais je pense qu'il y a une rupture de confiance entre les supporters et eux. Il faut la regagner. Quand j'ai rencontré les différents groupes, j'ai demandé qu'on retrouve un apaisement. Les supporters veulent être respectés et ils ont envie que leur club brille."

Dernière question, forcément, au sujet de la possible venue de Saoudiens à Marseille afin de racheter l'Olympique de Marseille. "Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne veux pas rentrer là-dedans."