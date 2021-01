OM : Eyraud, Payet... Pierre Ménès tire dans le tas !

Il fallait s'y attendre : au moment d'analyser la défaite surprise de l'OM contre Nîmes (1-2), ce lundi, Pierre Ménès n'a pas pris de gants. Première victime : Jacques-Henri Eyraud, pour son coup de gueule dans le vestiaire. « En tant que président, qu'il aille râler après pareille prestation, c'est logique. Mais son attitude générale l'est moins. Il a l'air d'y avoir énormément de distance avec le vestiaire. Les joueurs ne le voient jamais, ils ne l'entendent jamais. Ils doivent se demander ce qui lui arrive ».

« Le mal est profond »

Et à Ménès de cibler ensuite Dimitri Payet, qui n'a parcouru que 6,8 kms contre Nîmes et effectué seulement 2 sprints... « Le problème à l'OM, ce n'est pas Eyraud. C'est plus les joueurs. L'effectif a été mal construit mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus faible que celui qui a performé la saison passée. Le symbole, c'est Payet. Quand on voit ses stats contre Nîmes, on se dit que le mal est profond. »