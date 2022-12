OM : Eyraud refait parler de lui de la pire des façons

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Écarté de la présidence de l'OM en février 2021 après la fameuse descente des ultras à la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud est malgré tout resté au club pendant quasiment deux ans. Il s'occupait notamment des relations avec les instances parisiennes. Mais début décembre, il a officiellement quitté l'OM, où il était arrivé en octobre 2016, en même temps que Frank McCourt. Et où il avait réussi l'exploit de se mettre tous les supporters à dos. Tellement que certains ont dérapé sur les réseaux sociaux, ce qu'il a bien l'intention de leur faire payer.

En effet, dès hier mardi, des supporters marseillais ont commencé à prévenir via Twitter qu'ils avaient été emmenés en garde à vue et inculpés pour cyberharcèlement. Cela parce qu'ils avaient insulté JHE, ce qui a occasionné... une intervention de travail temporaire supérieure à huit jours ! Une information révélée par le journaliste de RMC Jonatan MacHardy, qui a même eu accès à des PV et qui explique que certaines des insultes n'en étaient pas vraiment. Bref, même loin de Marseille, Jacques-Hneri Eyraud continue d'entretenir sa "légende" auprès des supporters de l'OM !