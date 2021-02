OM : après les ultras, Eyraud attaque l'auteur des rumeurs sur la vente du club !

Depuis qu'il a mis en place sa nouvelle organisation, avec un Head of Football et un Head of Business, Jacques-Henri Eyraud a tout le temps pour s'occuper des dossiers de l'Olympique de Marseille. Après avoir fait en sorte que les responsables de la descente des ultras à la Commanderie il y a deux samedis soient poursuivis par la justice, il est bien décidé à faire payer ceux qui assurent qu'une vente de Frank McCourt à des Saoudiens est dans les tuyaux.

Vézirian prié de ne plus parler de l'OM et de retirer ses vidéos !

La Provence indique ainsi que l'OM a envoyé, via ses avocats, "une lettre recommandée de mise en demeure à Thibaud Vézirian, évoquant des "informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque". Le club marseillais y évoque notamment "un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations", lui demande de "retirer les vidéos" et "de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM, opération qui n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir".

On attend la réponse de Thibaud Vézirian… L'été dernier, l'OM avait attaqué Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal pour avoir (déjà) alimenté la chronique d'une vente prochaine du club.