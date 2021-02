OM : Eyraud viré, Longoria président, Sampaoli débarque... ça s'emballe à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Comme le révèlent simultanément L'Equipe, RMC et La Provence, Jacques-Henri Eyraud n'est plus le président délégué de l'OM depuis ce vendredi soir. Désigné par Frank McCourt au début de son mandat, l'ancien patron de presse laisse sa place au Head of football Pablo Longoria.

Si Eyraud n'est plus le président opérationnel, il reste au Conseil de surveillance comme le rapporte Mohamed Bouhafsi. Autre décision forte du patron de l'OM : la nomination de Jorge Sampaoli comme coach avec un contrat long courant jusqu'en juin 2023.

Bientôt en visite à Marseille, Frank McCourt a également planifié une rencontre avec les groupes de supporters pour calmer la grogne.