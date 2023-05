OM : face à Angers, Payet a dit non à la retraite à 36 ans !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En récompense de ses bonnes entrées en jeu contre Auxerre (2-1) et à Lens (1-2), Igor Tudor avait décidé de titulariser Dimitri Payet ce soir. Pour la première fois depuis le 1er mars et l'élimination en Coupe face à Annecy. Cette place dans le onze de départ était tout sauf anodine puisqu'hier, Le Parisien avait révélé que le Réunionnais s'interrogeait à voix haute sur la suite à donner à sa carrière. Soit il allait au bout de son contrat en 2024, soit il arrêtait cet été. Tout dépendra d'une discussion qu'il aura en fin de saison avec Igor Tudor. Mais vu que le Croate veut des joueurs capables de tenir un gros rythme pendant 90 minutes, on était en droit de se dire que l'aventure s'arrêterait en juin.

Il pourrait s'inscrire dans la rotation en 2023-24

Seulement voilà, ce soir, Payet a fait fort, très fort. Incisif, inspiré, il a été dans tous les bons coups de l'OM, excepté sur l'égalisation de Sanchez. Il aurait pu ouvrir le score dès la 5e minute sans un exploit de Paul Bernardoni. Sur une action, il a réussi à se débarrasser de quatre adversaires dans un mouchoir de poche. Et puis, il a inscrit le but du 2-1, juste après le début de la seconde période. Certes, ce récital est intervenu face à la lanterne rouge mais il montre qu'avec cet état d'esprit, Payet pourrait s'inscrire dans la rotation la saison prochaine. Et qu'il a encore les moyens de tenir une ultime saison. La retraite à 36 ans, ce ne sera pas pour lui !

⏱ 48’ | #OMSCO 2️⃣-1️⃣



LE 𝗖𝗔𝗣𝗜 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗢 𝗗𝗜𝗠𝗜𝗧𝗥𝗜 𝗣𝗔𝗬𝗘𝗧 POUR LE 2-1 !

D'UN PLAT DU PIED CHIRURGICAL 🤩🔥 pic.twitter.com/sWsLw2t1sM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2023

Pour résumer Hier, Le Parisien a révélé que Dimitri Payet avait évoqué ouvertement la possibilité de raccrocher les crampons en fin de saison. Mais au vu de sa prestation ce soir face à Angers (2-1), le Réunionnais aurait bien tort de prendre sa retraite.

