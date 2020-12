OM : face à l'OL et au LOSC, Ménès condamne Marseille dans la course au podium

S'il a vu un OL « joyeusement danser sur le cadavre du FC Nantes, une équipe en perdition » et qu'il a été conquis par le visage du LOSC à Montpellier, Pierre Ménès n'a pas apprécié la production de l'OM sur la pelouse du SCO Angers (défaite 2-1).

« Marseille a totalement dilapidé ses espoirs »

« Pendant ce temps-là, Marseille a totalement dilapidé ses espoirs de pouvoir passer en tête du classement en gagnant ses deux matchs en retard avec une deuxième défaite en trois matchs, cette fois sur le terrain d’Angers. L’OM vient de prendre un point sur neuf possibles… Le SCO a livré une première période quasi-parfaite et inscrit deux buts par Pereira Lage et Diony. Après le repos, Bernardoni a arrêté un penalty de Payet et Rongier a réduit le score pour rien. Cette équipe marseillaise me semble très nettement inférieure au trio de tête qui, selon moi, sera le même en fin de saison (mais pas forcément dans cet ordre) », a écrit le consultant du CFC sur son blog.

Pour Marseille, Pierre Ménès redoute également un retour du Stade Rennais : « Si l’OM n’a pris que 4 points sur 12 depuis la fin de la Ligue des Champions, Rennes a fait carton plein en signant une quatrième victoire d’affilée, avec ce succès 1-0 face à une équipe de Metz toujours difficile à jouer, grâce à un tir croisé de Grenier. Les Bretons se replacent ».