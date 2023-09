OM : faut-il craindre le pire avec Gennaro Gattuso ?

Ce mercredi, l’OM a décidé de faire de Gennaro Gattuso, actuellement sans club, son nouvel entraîneur au moins jusqu’à la fin de saison. Au-delà du fait que l’Italien fasse rentrer le loup Jorge Mendes dans la bergerie olympienne, le timing de cette décision interroge notre spécialiste des Phocéens Raphaël Nouet.

Pour notre journaliste amoureux de l’OM, l’arrivée de « Rino » est une erreur monumentale et rien que le fait de penser que le caractère de l’ancien pitbull du Milan AC suffira à pacifier le sulfureux environnement provençal est une hérésie. Dans cette vidéo, Raphaël Nouet prédit même une rébellion avant le Mercato d’hiver. Il vous dit pourquoi dans cette vidéo.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Spécialiste de l’OM pour But ! Football Club, Raphaël Nouet n’est pas convaincu par le choix de Gennaro Gattuso entraîneur de Marseille. Pour avoir suivi son parcours, et notamment en Italie du côté de Naples, Raph’ n’est pas convaincu de ce choix et il vous dit pourquoi.