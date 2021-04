OM - FC Lorient (3-2) : Thauvin colle un petit tacle à Payet

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On le sait, Florian Thauvin et Dimitri Payet ne s'apprécient guère. Trop de polémiques depuis leurs premiers pas ensemble, à Marseille, en 2013. Trop de rancœur, aussi, comme lorsque le Réunionnais a incité ses coéquipiers à ne pas accepter une baisse de leurs salaires pendant la crise sanitaire alors que lui négociait une prolongation de contrat dans leur dos. Du coup, à chaque commentaire de l'un ou de l'autre, on se dit qu'un petit tacle se cache. Comme ce soir, après la victoire sur Lorient (3-2), lors de l'interview de Thauvin au bord du terrain par Laurent Paganelli.

La gourmandise de Payet a failli coûter cher

"C’était le jour et la nuit entre la première période et la deuxième. On avait plus d’automatismes en seconde mi-temps, on est revenus rapidement au score, on a pris l’avantage. Après on a l’occasion de mettre le troisième et de tuer le match, malheureusement, on se met en difficulté. Aujourd’hui, le bon Dieu nous a sauvés on va dire."

L'action dont parle Thauvin s'est produite à la 63e minute, alors que l'OM menait 2-1 après avoir frappé deux fois en trois minutes (53e et 56e) et asphyxiait les Lorientais. Payet a trouvé l'Orléanais dans la surface, qui lui a remis d'une splendide talonnade ayant déstabilisé la défense des Merlus. Le Réunionnais n'avait plus qu'à ajuster le portier adverse mais il a voulu dribbler un dernier adversaire et s'est fait reprendre. Sept minutes plus tard, le FCL égalisait… Sa gourmandise a failli coûter très cher et Florian Thauvin n'a pas manqué de le souligner !