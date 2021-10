OM - FC Lorient (4-1) : Pierre Ménès encense les supporters et nomme le héros marseillais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM a parfaitement préparé le Classique de dimanche prochain contre le PSG en s’imposant contre le FC Lorient hier soir (4-1). Pierre Ménès n’a pas su résister au moment de rendre hommage aux supporters marseillais qui avaient mis les petits plats dans les grands en mémoire du défunt Bernard Tapie.

« Le match a débuté par le magnifique hommage du stade à Bernard Tapie. Notez, je n’en attendais pas moins du public marseillais, a-t-il affirmé sur son blog. Tifo sublime, ‘We are the champions’ merveilleusement joué au violon… L’ambiance était assez incroyable et le match a été à la hauteur. » Aussi, l’ancien consultant de Canal+ a tressé des louanges à un certain Dimitri Payet, une nouvelle fois en très grande forme hier face aux Merlus dans une position de meneur de jeu à tout faire.

« On sentait qu’après le repos, ça allait être de plus en plus difficile pour les Bretons qui ont encaissé un deuxième but sur une tête lobée de Guendouzi sur un corner de Payet, observe-t-il. Le même Payet qui a délivré une nouvelle passe décisive pour Milik, buteur pour son retour. Le Réunionnais confirme qu’il est dans une forme étourdissante. Cette soirée permet d’espérer un super Classico dimanche prochain. »

"L'OM prêt pour le Classico"

Emmenés par un Payet étincelant, les Marseillais ont renversé Lorient et préparé de la meilleure des manières un Classico qui s'annonce alléchant.

L'analyse complète de ce dimanche de Ligue 1 ici :

