OM - FC Metz (1-1) : André Villas-Boas soucieux après le match nul

Pour André Villas-Boas, "la victoire à Paris semble déjà loin" comme il l'a confié en conférence de presse. Après le nul inespéré obtenu face à Metz (1-1), à la vue du scénario du match, le technicien portugais était contrarié. "On ne peut pas se contenter de deux points sur neuf, c'est insuffisant." Et ce ne sont pas les supporters olympiens, déçus après la nouvelle contre-performance des siens, qui vont contredire le coach marseillais.

André Villas-Boas et la positive attitude

Rapidement, après le constat factuel, Villas-Boas a montré son optimiste pour la suite. "Mais il reste des matches, on reste au contact avec le haut du classement, seul Rennes a pris un peu d'avance."

Néanmoins, il le sait, son OM a d'énormes lacunes depuis la reprise de la Ligue 1. "Il faut être plus efficace, avoir plus de contrôle. Metz n'a que deux occasions, celle du 2-0 et le but. Dommage pour nous. À ce moment-là, on méritait d'être devant. [...] On doit améliorer l'intensité, et ce soir on n'a pas assez de tirs cadrés." Un constat qui lui fait dire que le nul est un résultat satisfaisant pour ses ouailles. "Le nul est un résultat acceptable pour les deux équipes."

À la fin de son propos, Villas-Boas a donné rendez-vous à Lyon, son prochain adversaire dimanche prochain (21 heures). "On a un gros match contre Lyon, je pense qu'on peut montrer un autre visage." S'ils veulent accrocher les Gones, les partenaires de Mandanda auront tout intérêt à suivre les conseils d'AVB.