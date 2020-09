OM - FC Metz (1-1) : les trois enseignements après le nul miraculeux obtenu par les Marseillais

Un point, comme un miracle. En difficulté face à Metz, l’OM a réussi à arracher un point grâce à un but tardif de Morgan Sanson (1-1, 90e+5), à la reprise d’un centre de Radonjic. Longtemps menés après une réalisation de Niane (0-1, 71e), les Marseillais ont repoussé une crise, qui paraît inéluctable, tant ils enchaînent les mauvaises prestations.

S.O.S attaque en détresse !

Depuis la 1ère journée, l’OM balbutie son jeu. Ce samedi soir, face à Metz, les Olympiens ont encore attaqué sans idées et sans énergie. Pas inspirés, pas précis devant les cages, les partenaires de Dimitri Payet inquiètent tant ils n’arrivent pas à désorganiser les blocs adverses. Et le but de Morgan Sanson ne pourra pas cacher les lacunes olympiennes, tout comme le succès dans le Classique. Prétendant au podium au terme de la saison, les Marseillais se doivent de faire mieux.À 18 ans, Luis Henrique, la recrue brésilienne, est déjà très attendu pour dynamiter le front de l’attaque.

Porte-ouverte à l'Orange Vélodrome

Quasiment à huis clos (1000 personnes étaient autorisées au Vélodrome), l’OM a perdu son supplément d’âme en raison de la crise sanitaire. Malheureusement, à la vue de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, la situation devrait durer. Après le succès au Parc des Princes, les protégés d’André Villas-Boas ont enchaîné trois désillusions à domicile avec une défaite (ASSE) et deux nuls obtenus accrochés dans les derniers instants des rencontres (LOSC, FC Metz). Définitivement, les Olympiens devraient être plus à l'aise loin de ses bases cette saison. Ils devront récupérer des points, dès dimanche prochain, sur la pelouse de l'OL.

André Villas-Boas, une remise en question nécessaire

Désormais, avec huit points récoltés en cinq journées, André Villas-Boas est face à sa première crise de résultats. Les supporters des Bleu et Blanc commencent à s’agacer devant le jeu insipide déployé depuis le début de la Ligue 1. En reconduisant constamment le même onze, le technicien n’a pas été très inspiré et commence à subir les premières critiques. Dans l'entrejeu, le Portugais a des solutions sur son banc avec les présences de Strootman, Lopez et Gueye alors que Sanson et Rongier tirent déjà la langue. La semaine prochaine, le déplacement au Groupama Stadium, pour défier l’OL, peut déjà être un tournant. Il devra réaliser un coup pour remonter sa cote de popularité.