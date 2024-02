OM - FC Metz : Ounahi plaide coupable, Gattuso retient l'état d'esprit

Zapping But! Football Club

Au micro d'Amazon Prime, le milieu de terrain de l'OM, Azzedine Ounahi, n'a pas voulu tomber dans le catastrophisme. Et ce en dépit d'un triste match nul, concédé ce soir face au FC Metz au stade Vélodrome. Le nul, la colère des supporters, le surplace au classement, il y a plus important.

"Notre souci, c'est la finition"

"Quand tu as cinq ou six occasions nettes en première période, et qu'on les loupe, comme moi d'ailleurs, ça devient compliqué. Mais même à dix contre onze, je pense qu'on a fait un match costaud. Il faut continuer à travailler. Il faut vraiment qu'on arrive à tuer nos matches et qu'on arrête de rater des occasions. Je me mets dedans car moi, j'ai trois occases pour marquer et je ne le fais pas. Notre souci, c'est la finition. L'Europe ? Il reste des matches dans ce championnat. On va bien se préparer pour la suite, ça ne sert a rien de mettre le doute dans le groupe."

Pour Gennaro Gattuso, "il y a surtout de la frustration. Il faut faire plus, tout simplement. C'est comme ça, actuellement. On va continuer, ne pas s'apitoyer sur notre sort et continuer à aller de l'avant. Quand on fait ce type de prestation..., le football est parfois cruel. On n'a pas développé un jeu assez propre pour remporter la victoire, mais quand on regarde les statistiques du match, on a la possession, les occasions, donc.... J'ai tout de même aimé l'état d'esprit du groupe, c'est une vraie satisfaction."

Podcast Men's Up Life