OM – FC Nantes: après la polémique Alvaro, Rothen présente ses excuses !

Ce samedi, une grosse polémique a éclaté entre l'OM et RMC Sport. En effet, face aux propos de Jérôme Rothen et Gilbert Brisbois dans l'After Foot jeudi soir, Jacques Cardoze, le directeur de la communication du club phocéen, s'est fendu d'un tweet lapidaire, réclamant officiellement des excuses publiques et des sanctions disciplinaires pour « injures » à l'égard d'Alvaro Gonzalez sous peine de suites judiciaires.

Rothen : « J'ai employé un mot inapproprié »

Une saillie qui a fait réagir vivement du côté des fans du FC Nantes, plutôt derrière la radio contre le défenseur espagnol après son vilain geste sur Randal Kolo Muani, mais également du côté de la radio. De son côté, Jérôme Rothen a pris l'initiative de s'excuser après avoir qualifié le défenseur de « double-garce » et de « demi-sal*pe » à l'antenne.

« J'ai employé un mot inapproprié au sujet du style de jeu d'Alvaro. Cet adjectif a été mal compris, donc je le retire. Je m'excuse auprès d'Alvaro et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte», a expliqué l'ancien joueur du PSG, attendu à l'antenne lundi pour son émission « Rothen s'enflamme ».

