OM, FC Nantes : Domenech s'invite dans la polémique Sampaoli - Milik

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On a tellement pris l'habitude d'entendre Raymond Domenech dire n'importe quoi dans le seul but de provoquer qu'on s'étonne de l'entendre dire des propos sensés ! C'est pourtant ce que l'ancien sélectionneur et éphémère entraîneur du FC Nantes l'année dernière a fait sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, au moment où il a été invité à s'exprimer sur les tensions entre Arkadiusz Milik et son coach à l'OM, Jorge Sampaoli.

« Depuis le début, on est dans une espèce de variation d’organisations de jeu et l’idée est que Payet est le personnage central. Le dispositif avec Payet et Milik n’a pas fonctionné. Donc l’entraîneur fait le choix d’écarter un attaquant parce que son organisation fait qu’il en a besoin. Sinon, Payet joue au milieu et comme Guendouzi est toujours devant, Payet doit défendre. Ou alors Payet doit jouer sur les côtés. Il y a un problème d’organisation. Comme Payet est le personnage central, il sacrifie Milik. » Pas faux. Sans compter qu'à Metz (2-1) dimanche, Sampaoli a expliqué avoir privilégié la vitesse avec Bakambu et Dieng pour mieux exploiter la profondeur.

Domenech semble avoir compris les choix de Sampaoli pour Milik ! 👀#OM #TeamOM https://t.co/a8fMfHrOIS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 15, 2022