OM – FC Nantes : Tudor défend ses choix et désenfle la polémique avec Ünder

Sur le match

« Ça n'a pas été un match ennuyeux. Ça a été une partie "rollercoaster", beaucoup d'émotions ».

Sur les critiques concernant sa frilosité offensive

« Je ne suis pas d'accord avec l'observation qui veut qu'on est débuté avec un seul joueur offensif. Même avec tous les joueurs plutôt défensif, on aurait pu mettre trois, quatre buts en 1ère mi-temps. Ce qui est important c'est de maintenir l'équilibre de l'équipe. Je comprends bien que les supporters aient envie de voir trois, quatre attaquants au début du match mais je base d'abord mes choix sur ce que je vois à l'entraînement et la recherche d'équilibre. Sanchez seul devant ? C'est offensant pour les joueurs autour de lui. Pour moi, on joue avec trois attaquants en comptant les deux milieux qui l'accompagnaient ».

Sur la sortie d'Alexis Sanchez et son utilisation avec Payet

« Alexis va apporter de l'envie, de la garra. Je l'ai sorti parce que c'était son premier match. Oui c'est possible qu'à un moment Payet et Sanchez soient alignés ensemble ou sinon en cours de match. Mais vous les verrez jouer ensemble, c'est certain ! »

Sur le remplacement d'Ünder

« Avec Under, ce n'était pas agréable de faire ce changement. Ça m'a déplu, j'en suis désolé mais c'était nécessaire et s'il fallait le refaire, je le referais ».

Retranscription : Football Club de Marseille.