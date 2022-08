OM - FC Nantes : Tudor prépare une révolution avec Payet, Sanchez et Veretout

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Igor Tudor prépare du changement contre le FC Nantes (21h). Si l’on se fie au travail du coach de l’OM cette semaine, Alexis Sanchez avait quitté prématurément l’entraînement mercredi en raison d’un souci physique. Et le Chilien n’était pas sorti lors du quart d’heure ouvert à la presse le lendemain, se contentant d’un travail en salle. Selon L’Équipe, l’ancien joueur de l’Inter Milan va visiblement mieux et devrait faire connaissance avec l’Orange Vélodrome puisqu’il a participé à la séance hier à la pointe du 3-4-2-1 de Tudor et devrait donc être titularisé à la place d’Arkadiusz Milik.

Kaboré est qualifié...

Titulaire lors des deux premières rencontres, Cengiz Ünder devrait cette fois commencer sur le banc. Une chance pour Dimitri Payet ? Pas vraiment car c’est Mattéo Guendouzi qui est attendu pour suppléer le Turc. L’international français va donc évoluer un peu plus haut sur le terrain tandis que Jordan Veretout sera aux côtés de Valentin Rongier devant la défense.

Dans le but, un doute subsiste sur la présence ou non de Pau Lopez, visiblement remis de sa blessure au psoas, et en balance avec Ruben Blanco. Si l’OM n’a pas communiqué son groupe hier, la recrue Issa Kaboré est qualifiée.

