OM, FC Nantes : Valentin Rongier a une nouvelle raison d’en vouloir au Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Ce jeudi, Valentin Rongier était en conférence de presse. Le milieu de terrain de l'OM a fait son retour à la compétition après deux mois d'absence vendredi dernier à Reims (3-1). Entré à la place d'un Boubacar Kamara touché aux lombaires, il a immédiatement permis de fluidifier le jeu phocéen et s'est distingué par une passe décisive pour Dimitri Payet sur le troisième but phocéen. Face au micro, il est revenu sur le moment où son corps a lâché, à la fin de l'automne. Un tournant pour lui comme pour son équipe…

"On s'est bien fait n… à Rennes"

« J'ai joué avec une douleur qui est montée progressivement jusqu'au moment où c'est devenu insupportable. La première fois que j'ai senti cette douleur c'était le lendemain du match à Rennes à mi-décembre. On s'est bien fait n… là-bas ! »

Ce match, c'était le 16 décembre au Roazhon Park. A cette époque, les Marseillais étaient encore des candidats au titre puisqu'ils naviguaient dans le Top 4 et comptaient deux matches en moins. Potentiellement, ils étaient leaders. Chez les Rouge et Noir, ils ont ouvert le score en première période par Pape Gueye. Mais Amavi s'est blessé, puis Gueye a été expulsé, puis les Bretons ont renversé la partie. L'OM est reparti de Rennes avec une défaite, deux blessés, un suspendu et il ne s'est jamais remis. Une raison de plus pour Valentin Rongier, formé au FC Nantes donc grand rival du SRFC, d'en vouloir aux Rouge et Noir !