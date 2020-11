OM – FC Porto (0-2) : dépité par le record, Villas-Boas propose un hommage énorme à Maradona

C'est une triste soirée à plusieurs titres que les fans de l'OM ont vécu ce mercredi. Tout d'abord parce que la défaite face à Porto (0-2) condamne leurs chances en Ligue des champions. Ensuite parce que le club phocéen a atteint le cap des 13 défaites consécutives en C1, record qu'il voulait absolument éviter.

André Villas-Boas, devant la presse n'a d'ailleurs pas caché sa déception devant cet état de fait implacable. « On ne peut rien faire sur les 13 défaites, elles sont là. On a touché le fond, comme vous pouvez imaginer. On l'avait déjà touché à Porto. Aujourd’hui, avec l'envie et la détermination », a notamment lâché le coach marseillais, dépité.

AVB demande à retirer le numéro 10

Mais comme tous les autres fans de football dans le monde, cette journée restera également terrible par la disparition de Diego Armando Maradona. En ce sens, AVB a formulé un souhait pour rendre un hommage à la hauteur de la légende argentine. « Je souhaiterais que la Fifa retire le numéro 10 de toutes ses compétitions, ce serait la moindre des choses pour rendre hommage au meilleur joueur de toute l’histoire. C’est une perte incroyable pour le monde du foot ».