OM – FC Porto (0-2) : Villas-Boas vole au secours du flop Luis Henrique

Cela faisait partie des paris d'André Villas-Boas pour redynamiser une équipe de l'OM qui en a bien besoin sur le plan européen. Luis Henrique, le jeune pari brésilien que Marseile a tenté cet été, était titularisé sur le flanc gauche de l'attaque.

Seulement, dans un match globalement raté par les Marseillais, Luis Henrique n'aura pas réussi à se mettre en valeur. Loin de là. Au point que dans son édition du jour, l'Equipe ne le crédite de la note sans appel de 3. Forcément douloureux pour le Brésilien, mais celui-ci peut au moins compter sur le soutien de son coach.

AVB ne veut pas le griller

Tenant certainement à ne pas griller son jeune joueur, André Villas-Boas a en effet tenu à voler à son secours devant la presse. « C'était son premier match (comme titulaire), un match difficile, d'un haut niveau pour un mec de 18 ans qui arrive du Brésil. Manafa ne lui a pas laissé trop d'espaces. On a vu quelques bonnes choses, mais il faut travailler encore. C'est trop tôt. J'ai voulu changer sur le côté et lui offrir des un-contre-un face à Manafa. Mais il lui faut plus de temps encore », a prévenu le technicien portugais.