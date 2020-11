OM - FC Porto : Villas-Boas réserverait 3 grosses surprises dans son onze !

André Villas-Boas est un homme plein de surprises et pourrait encore frapper dans son équipe de départ contre le FC Porto. Hier en conférence de presse, l’entraîneur de l'OM a expliqué que Leonardo Balerdi devenait un concurrent sérieux pour Duje Caleta-Car, qui vécu un match très compliqué à l’aller (0-3).

Selon RMC Sport et L’Équipe, le le technicien portugais pourrait ainsi avoir à cœur de donner sa chance à l’Argentin en défense centrale. Là où la radio et le quotidien divergent, c’est sur l’utilisation de Dimitri Payet. Titulaire pour le premier, le meneur de jeu de l’OM serait laissé sur le banc d’après le second.

Le onze de départ pourrait alors s’articuler autour d’un 4-4-2 losange avec Morgan Sanson en pointe haute et Pape Gueye aux côtés de Valentin Rongier, le seul joueur de l'OM à surnager à Porto. En attaque, Valère Germain pourrait enfin avoir sa chance après sa bonne partition à Strasbourg avant la trêve (1-0).